Жительница Энгельса в социальных сетях поделилась историей захламления нового парка в «Воруй-городе».

Микрорайон Новое Осокорье в Энгельсе давно оброс народным названием «Воруй-город» и не случайно. На Волжском проспекте недавно сделали новый парк «Патриот». Но он быстро из комфортного места для отдыха превратился в пристанище подростков.

— В парке устраивают групповые пьянки, сдвинув все скамейки в одно место, превращая парк в один большой притон, — негодует местная жительница.

Новые урны и лавочки уже поломаны, оборваны и вырваны с корнем деревья.

Автор поста призывает родителей следить за своими детьми и правильно их воспитывать, не давая портить общее имущество, а также собственников парка наказывать нарушителей.