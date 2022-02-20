Сегодня, 20 февраля, в очистке улиц, дворов и общественных пространств принимают участие более 5 тысяч дворников.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Саратова, город убирают 5200 рабочих и 436 единиц техники:

⁃ дороги федерального, регионального и местного значения убирают 214 единиц техники;

⁃ дворовые территории очищают 1574 дворников и 65 машин спецтехники;

⁃ объекты социальной сферы расчищают 108 единиц техники и 713 технических сотрудника;

⁃ к уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечены 49 машин спецтехники и 2808 рабочих.