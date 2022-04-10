Домой Рубрики Новости Саратова В воскресенье в Саратове будет тепло, но не жарко РубрикиНовости Саратова В воскресенье в Саратове будет тепло, но не жарко По Новости Саратова - 10.04.2022 91 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Воскресенье 10 апреля порадует жителей Саратова теплом. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +11 градусов. День ожидается ясный, без дождя. Ветер слабый, 2 м/с, переменного направления. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА 10 апреля — Международный день движения сопротивления оккупантам В аварии у Балакова пострадала молодая женщина Саратовский «Сокол» с разгромным счётом выиграл первый домашний матч года ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ 10 апреля — Международный день движения сопротивления оккупантам Новости Саратова - 10.04.2022 0 Памятная дата зародилась в память об участниках движения Сопротивления. В этот день все внимание общества направлено на борцов с оккупантами, на тех, кто внес значительный... В воскресенье в Саратове будет тепло, но не жарко 10.04.2022 В аварии у Балакова пострадала молодая женщина 10.04.2022 Саратовский «Сокол» с разгромным счётом выиграл первый домашний матч года 10.04.2022 Иномарка саратовской автоледи превратилась в груду металла после ДТП с самосвалом 10.04.2022