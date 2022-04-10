Воскресенье 10 апреля порадует жителей Саратова теплом. 

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, днем воздух прогреется до +11 градусов.

День ожидается ясный, без дождя.

Ветер слабый, 2 м/с, переменного направления. 

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