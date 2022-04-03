Погода в воскресенье 3 апреля в Саратове прогнозируется капризной и весьма переменчивой: когда и ветер, и дождь, и тепло — все, как говорится, в одном флаконе.

Но попробуем все же разобраться в перипетиях апрельских метеоприключений.

Итак, облачность будет переменной — то ясно, то пасмурно. А к вечеру метеорологи обещают небольшой дождь.

Утром от +6, в обед разогреет аж до +12.

Но сильно раздеваться на улице синоптики не советуют: ветер с ощутимыми порывами до 15 м/с, пусть и юго-западного направления, комфортных ощущений не добавит.