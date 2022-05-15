Домой Рубрики Новости Саратова В воскресенье жителей Саратовской области ждет облачная погода РубрикиНовости Саратова В воскресенье жителей Саратовской области ждет облачная погода По Новости Саратова - 15.05.2022 255 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 15 мая, в регионе будет облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС. Также возможен кратковременный дождь, местами гроза. Ветер подует юго-западный до 16 метров в секунду. Температура прогреется днём до +18. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА На въезде в Гагаринский район Саратова сменили стелу Юных саратовцев приглашают к участию в премии «Экология – дело каждого» Четыре улицы Саратова остались без воды до утра ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В воскресенье жителей Саратовской области ждет облачная погода Новости Саратова - 15.05.2022 0 Сегодня, 15 мая, в регионе будет облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС. Также возможен кратковременный дождь, местами гроза. Ветер подует юго-западный до... На въезде в Гагаринский район Саратова сменили стелу 15.05.2022 Юных саратовцев приглашают к участию в премии «Экология – дело каждого» 15.05.2022 Четыре улицы Саратова остались без воды до утра 15.05.2022 Володин: Энгельс и Балашов могут потерять 600 млн рублей 15.05.2022