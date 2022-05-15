Сегодня, 15 мая, в регионе будет облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Также возможен кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер подует юго-западный до 16 метров в секунду. Температура прогреется днём до +18.