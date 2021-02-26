Прокурорская проверка выявила более 60 нарушений правил организации питания детей в Воскресенском районе Саратовской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В школе села Славянка на полученное мясо говядины отсутствовали документы, подтверждающих безопасность продукта. В столовой школы села Чардым некачественно проводилась генеральная уборка. У работников пищеблока школы в селе Елшанка личные вещи и спецодежда хранились вместе на пищеблоке, где также некачественно проводилась генеральная уборка. В детском саду села «Ромашка» в Воскресенском для приготовления блюд использовалась кухонная неправильная посуда.

Всего было выявлено 60 нарушений законодательства, внесено 26 представлений, пять должностных лиц оштрафовано.

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