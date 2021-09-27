В Воскресенском районе в водоеме найдено тело мужчины.

Как сообщили в региональном СУ СКР, в Волге был обнаружен неизвестный утонувший.

Следователи выяснили, что утром в воскресенье 26 сентября рыбаки, проплывая на лодке вдоль села Чардым, увидели в воде на значительном удалении от берега тело человека.

Очевидцы позвонили в полицию.

— Из водоема было извлечено тело неизвестного мужчины в удлинённых болотных сапогах, — рассказали следователи.

Судя по всему, тело утопленника находилось в воде около недели.

По мнению правоохранительных органов, погибший может являться жителем Пензенской области, который пропал во время рыбалки в этих местах ещё 16 сентября. Проводится проверка.

Фото: СКР