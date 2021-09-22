Стали известны причины убийства в Вязовке Татищевского района. Об этом сообщили в региональном СК.

Выяснилось, что 18 сентября 59-летний местный житель убил собутыльника из-за сомнения в его вождении в таком состоянии.

18 сентября пьяная компания решила проехать для «продолжения банкета» в другой дом на автомобиле, принадлежащем 59-летнему местному жителю. Один из гостей, 29-летний молодой человек попытался убедить хозяина автомобиля доверить управление автомобилем ему. Они поссорились, парень дошел до места назначения пешком.

В доме на улице Коммунистической гражданин вспомнил сказанное, взял нож на кухне и вонзил обидчику в грудь. А чуть позже сам вызвал полицию.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти потерпевшего стало проникающее колото-резаное ранение груди с повреждение сердца.

Злоумышленник признал свою вину и раскался в содеянном. Его взяли под стражу.