В эту субботу, 16 апреля, Саратовский цирк отпразднует Международный День цирка.
В программе мероприятия:
— кавалькада артистов цирка во главе с Петром Великим;
— выступление цирковых студий и студии воздушной гимнастики;
— ярмарка и мастер-классы от Академии Ремесел и артистов программы «Быть по сему!»;
— хоровод диаспор, проживающих на территории региона, в национальных костюмах;
— интерактив с детьми от студии праздника «Фонтанелия».
Все желающие приглашаются 16 апреля в 11:30 на площадь перед Саратовским цирком.
На представлении в 13:00 будет присутствовать олимпийский чемпион и чемпион мира по гребле Сергей Улегин. Его медали можно будет увидеть в музее Саратовского цирка.