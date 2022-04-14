В эту субботу, 16 апреля, Саратовский цирк отпразднует Международный День цирка.

В программе мероприятия:

— кавалькада артистов цирка во главе с Петром Великим;

— выступление цирковых студий и студии воздушной гимнастики;

— ярмарка и мастер-классы от Академии Ремесел и артистов программы «Быть по сему!»;

— хоровод диаспор, проживающих на территории региона, в национальных костюмах;

— интерактив с детьми от студии праздника «Фонтанелия».

Все желающие приглашаются 16 апреля в 11:30 на площадь перед Саратовским цирком.

На представлении в 13:00 будет присутствовать олимпийский чемпион и чемпион мира по гребле Сергей Улегин. Его медали можно будет увидеть в музее Саратовского цирка.