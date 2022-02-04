В Саратовской области на предстоящих выходных ожидаются дожди и туманы. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба Гидрометцентра Саратовской области.

Теплая погода, которая последние дни радовала саратовцев, на выходных сменится похолоданием. Уже сегодня оттепель отступила, а ночью ожидаются морозы.

Завтра, 5 февраля, в Саратовской области погода будет определяться уже другим циклоном. Температура воздуха опустится до -11 градусов в ночные часы, в северных районах области до -17.

Днем в субботу ожидается до -7 градусов. Ветер умеренный, 4-5 метров в секунду, утром возможен туман.

В воскресенье температура ночью составит -10 градусов, а днем воздух прогреется до -8. Из-за резкого похолодания после теплой погоды на дорогах региона ожидается гололед. Водителям следует быть особенно аккуратными из-за риска ДТП.

Снежные осадки на выходных прекратятся.

В начале недели температура воздуха сохранится на этом же уровне. Однако уже во вторник потепление вернется в область и снова пойдет мокрый снег.