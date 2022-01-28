В Саратовской области наступит неожиданное потепление на предстоящих выходных. Об этом сегодня, 28 января, сообщает пресс-служба Гидрометцентра Саратовской области.

Морозы, которые периодически крепчали на неделе, на выходных отступят и в регион придут теплые воздушные массы. Однако не смотря на это, на территории области будет пасмурно и на солнце рассчитывать пока рано.

Завтра, 29 января, в Саратовской области погода будет определяться Балтийским циклоном. В ночь столбик термометра покажет от -14 до -19 градусов.

Днем воздух прогреется от нуля до -5. Ветер умеренный, 4-5 метров в секунду, утром возможен туман.

В воскресенье температура ночью составит от -2 до -7 градусов, а днем воздух прогреется от — 4 до +1. Из-за плюсовой температуры снег начнет подтаивать, из-за чего на дорогах региона ожидается гололед. Водителям следует быть особенно аккуратными из-за риска ДТП.

Погода в регионе будет облачная и временами пасмурная. В воскресенье западный ветер усилится, ожидаются порывы до 13-17 метров в секунду. В связи с этим будут метели и ухудшение видимости на дорогах.

В начале недели температура воздуха сохранится на этом же уровне. В понедельник будет пасмурно, возможен туман.