С 17 по 18 июля на территории города Саратов пройдет очередное профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», организуемое ГИБДД.

Напомним, что подобные мероприятия проводятся в целях пресечения грубых нарушений правил дорожного движения и для выявления водителей в состоянии алкогольного опьянения.

ГИБДД призывает сообщать в полицию о нетрезвых водителях, чтобы не допустить опасности для окружающих. Плюс ко всему нетрезвых водителей ожидает ряд наказаний: лишение прав на срок до двух лет и штраф до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водители привлекаются к уголовной ответственности.