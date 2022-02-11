На выходных в Саратовской области ожидается оттепель. Об этом сегодня, 11 февраля, рассказали «Новостям Саратова» в пресс-службе регионального Гидрометцентра.

В ночь на субботу ожидается ухудшение погодных условий и видимости на дорогах. Прогнозируется дождь со снегом, в некоторых районах возможен просто дождь. Он будет идти всю ночь и первую половину субботы. Из-за этого утром образуется туман и гололедица.

По прогнозу синоптиков, ночью усилится ветер с порывами до 6-11 метров в секунду. Возможны порывы до 15-17. метров. Температура воздуха составит от 0 до -5 градусов, а днем от +1 до -4.

Вечером и ночью в субботу осадки сохранятся в основном в южной части региона в виде небольшого снега. На юго-востоке умеренный снег, он прогнозируется также и в воскресенье.

Также во второй выходной день усилится ветер. Порывы будут до 15 метров в секунду. Температура воздуха понизится от -3 до – 8 градусов, при прояснениях до -13 в ночное время, а днем от -2 до -7.

На дорогах также обещают гололедицу. Днем в воскресенье в результате роста атмосферного давления и прекращения осадков ожидается стабилизация погоды, которая должна сохраниться в первой половине следующей недели.

Ночью в воскресенье температура воздуха опустится до -6, -11 градусов, при прояснениях до -16,, днем в понедельник будет от -2 до -7.