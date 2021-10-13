Видеосервис Wink представляет эксклюзивную коллекцию лучших новейших фильмов и сериалов Индии от Zee — всего более 3,7 тыс. часов. Одному человеку даже в круглосуточном режиме потребуется на просмотр около полугода, а ведь коллекция постоянно расширяется и пополняется новинками.

Интерес к индийскому кинематографу в последнее время растет во всем мире.

Картины завоевывают награды на престижных международных форумах, актеров

Болливуда охотно зовут сниматься за рубежом. Кинотелевизионная индустрия

Индии — давно уже не только мелодрамы, причудливо закрученные сюжеты,

чарующие танцы и романтические песни о любви. Современные режиссеры снимают

все больше социальных драм, исторических лент, детективов, основанных на

реальных событиях, искрометных комедий, артхаусного кино.

—Нашего зрителя связывают с индийским кинематографом давние отношения:

фильмы Болливуда, выходившие в советском прокате с 1950-х годов, имели

невероятный успех. И сегодня у индийского контента есть армия преданных

поклонников. Специально для них мы с партнерами из Zee собрали прекрасную

коллекцию индийских кинофильмов и сериалов: от золотой классики до нашумевших

и скандальных сериалов последнего времени. У нас представлены только

качественные переводы с максимальным уважением к оригиналу. Всех, кто хочет

убедиться, что новые сериалы Индии способны удивлять даже искушенного зрителя,

мы приглашаем в видеосервис Wink, — отметил директор по контентной политике

«Ростелекома» Александр Косарим.

Wink также транслирует телеканал Zee TV, в эфире которого представлены самые

громкие премьеры из Индии с первоклассным качеством изображения и звука, а

также профессиональным переводом и дубляжом. Видеотека канала объединяет

картины золотого века Болливуда (с Раджем Капуром) и современную кинопродукцию: мелодрама или боевик, комедия или триллер — на Zee TV каждый найдет то, что ему по душе.

Вот самые популярные разножанровые сериалы, которые представляют срез

современной киносериальной индустрии Индии. Все перечисленные и многие другие

сериалы от Zee доступны только в видеосервисе Wink.

Сенсацией последних лет стал драматический сериал «Каренджит Каур: нерассказанная история Санни Леоне» (Karenjit Kaur — The Untold Story of Sunny

Leone, 18+). Интрига в том, что это байопик Санни Леоне, болливудской звезды,

которая начинала сниматься в фильмах для взрослых. А потом сделала блестящую

актерскую карьеру. Выход подобной продукции на индийском телевидении еще

совсем недавно невозможно было представить.

«Абхай» (Abhay, 18+) — остросюжетный триллер, основанный на реальных

событиях. Это история о работе специального подразделения полиции, сотрудники

которого охотятся за особо опасными преступниками. В небольшой деревне Читари

бесследно пропадают дети разных возрастов. Главный герой, отважный