По оперативной информации, в январе 2020 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено 691 тысяча пассажиров, что на 3,4 процента меньше отмечаемого годом ранее. Из них поездами дальнего следования воспользовались почти 257 тысяч человек (-1,3 процента), пригородными поездами – 434 тысячи (-4,6 процента).

Пассажирооборот по итогам января составил 235 млн пасс-км (+3,6 процента), в том числе в дальнем следовании – 216,5 миллиона пасс-км (+4 процента), в пригородном сообщении – 18,8 миллиона пасс-км (-1,1 процента).