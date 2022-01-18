Неожиданные для зимы вопросы зафиксировали в соцсети специалисты ЦУР. Так, некоторые жители Саратова интересовались озеленением города и почему с улиц исчезают каштаны, высаженные ранее.

Чиновники пояснили, что в прошлом году выявили много больных деревьев этой породы.

-Снос является вынужденной мерой для насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии, имеющих повреждения и поражения, что ослабляет их устойчивость. В 2021 году специалистами были обследованы каштаны на улицах города. К сожалению, большая часть из них оказалась поражена вредителем — минирующей молью. Кроме этого, каштан обладает низкой жаростойкостью. Все это ведёт к раннему пожелтению и опадению листвы деревьев этой породы, — прокомментировали в мэрии.