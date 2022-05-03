В поселке Юбилейный появилась новая дорога к возведенной поликлинике. Об этом сегодня, 3 мая, сообщил глава Саратова Михаил Исаев.

Он отметил, что работы завершены в срок. В настоящее время вдоль нее приводятся в порядок зеленые зоны: идет засыпка грунта, его выравнивание, затем будет посеян газон.

— Помимо этого, на территории города продолжаются активные работы по ремонту дорожного покрытия. Уже завершена асфальтировка ул. Горького, на ул. Чехова и Тархова устанавливают новый бортовой камень, а на ул. Клочкова и Рахова демонтируют старый. Всего в работе на сегодняшний день 10 объектов,- написал Исаев.