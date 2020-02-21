Полицейские выявили факт незаконной организации сауны в Юбилейном.

Установлено, что на улице Федоровская, 4 помещение на первом этаже принадлежало 34-летей женщине, которая заключила с 42-летним мужчиной договор аренды. Арендатор открыл в этом месте баню, однако не был зарегистрирован как предприниматель.

Кроме того, некоторые жители часто жаловались на шум из сауны в ночное время.

В отношении нарушителя завели административный протокол, а материал по факту нарушения тишины и покоя направлены в администрацию района. На данный момент сауна по указанному адресу не функционирует.