В Саратове обнаружили заброшенное здание с хранившимися там банками с неизвестным веществом. Об этом с среду, 13 мая, сообщает городская служба спасения.

В полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил об интересной находке в здании на улице Фильтровая. На место выехали правоохранители и обнаружили там стеклянные банки с сыпучим веществом.

Для определения природы найденной субстанции вызвали сотрудников горспаса, которые установили, что это химические реактивы 0-3 класса опасности. Отмечается, что входы в здание были огорожены лентами.

Специалисты заверили, что вещества не несут угрозу для жизни населения.