Сегодня, 4 сентября, состоялось выездное совещание по контролю за ходом строительства поликлиники и Дворца водных видов спорта. Об этом сообщил корреспондент интернет-издания «Новости Саратова».

Председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области Олег Гейн рассказал, что контракт с подрядчиком «Энгельсстрой» расторгнут, уже заключили контракт с другими организациями, разыграли аукцион.

Он поддержал подрядчика, который успел отметить плюсы в задержке строительства Дворца на пять лет — теперь город получит современный бассейн с современным оборудованием.

На стройке каждый день в восемь утра и восемь вечера проводятся планерки с участием заместителя председателя правительства Саратовской области Романа Бусаргина с отчетом о проводимых работах.

Объект планируют открыть 20 декабря. Его строят по международным стандартам, чтобы в дальнейшем здесь проводились соревнования с участниками из различных стран.

