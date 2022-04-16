Следственным отделом по Заводскому району Саратова проводится доследственная проверка по факту смерти в результате пожара 50-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня, 16 апреля, молодой мужчина пришел навестить своего 50-летнего отца, проживающего в квартире на Санаторном проезде. Помещение квартиры было задымлено.

В комнате мужчина увидел охваченный пламенем матрац на кровати. Прибывшие по вызову пожарные ликвидировали возгорание, после чего было обнаружено тело 50-летнего хозяина дома.

Признаков насильственной смерти на теле погибшего при внешнем осмотре не обнаружено. По предварительным данным, его смерть наступила вследствие отравления продуктами горения. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.