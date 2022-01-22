В сегодняшнюю снежную субботу, 22 января, в ЗАГСах Саратова зафиксировали первый свадебный бум этого года. Он связан с красивой датой — 22.01.2022.

Сегодня в ЗАГСах Саратовской области поженились более 130 пар, что вдвое превышает число регистрируемых браков в январские субботы за последние шесть лет. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на слова начальника управления по делам ЗАГС правительства области Юлии Пономаревой.

Пономарева рассказала, что на следующие «красивые даты» этого года — 02.02.22 и 22.02.22 — подано 65 и 166 заявлений на бракосочетание.