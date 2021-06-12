В ЗАТО Светлый реконструкция стадиона и школы искусств в ЗАТО Светлый.

Напомним, что в одну из рабочих поездок председателя ГД Вячеслава Володина местные жители рассказали ему о проблемах с этими объектами. Старое здание школы стало аварийным и много лет педагоги и ученики занимаются в разных объектах — в производственных цехах, в ДК.

Было принято решение провести реконструкцию пустующего здания, в котором разместят детскую школу искусств.

Стадион будет всепогодным, с новым ограждением, современными мачтами освещения, искусственным покрытием и дополнительными спортивными зонами.

Завершить все работы и сдать объекты в эксплуатацию планируют к сентябрю этого года.