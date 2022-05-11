В ЗАТО Светлый Саратовской области будут благоустроены тротуары на 8 участках улиц.

Пешеходные зоны свяжут все основные социальные объекты городского округа, который занимает несколько кварталов рядом с городом Татищево.

На благоустройство пешеходных зон и тротуаров в Светлом, которое пройдёт до начала августа текущего года, предусмотрено 14,6 миллиона рублей.

В ходе работ планируется заменить бордюры, подстилающие слои из песка и щебня, а также асфальтобетонное покрытие.

В обязательном порядке отремонтируют следующие локации:

— улица Коваленко, (от дома № 2А до дома № 12);

— улица Кузнецова (от дома № 2 до дома № 8);

— улица Гагарина (вдоль детского сада № 4);

— от школы № 2 до поликлиники;

— от улицы Коваленко до площади Центральная;

— вдоль детского сада № 3;

— от школы № 3 до парка «Семья»;

— от детского сада № 3 до школы № 2.