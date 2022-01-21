Комитетом по строительству и инженерной защите администрации Саратова объявлены электронные аукционы по определению подрядной организации на проведение проектно-изыскательных работ по строительству ливневых канализаций в Заводском и Ленинском районах. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

В целях устранения стоков в период паводков планируется строительство объекта по улице Савельевская до улицы Гвардейская, по улице Тургенева до улицы Панфилова, протяженностью не более 1000 п.м.

Также планируется строительство ливневной канализации по улице 4-ый проезд Чернышевского в районе жилых домов 6, 6А, 6Б, 9, ориентировочной протяженностью 553 п.м.

На объектах предполагается установка дождеприемных и смотровых колодцев. Работы планируют провести в этом году.