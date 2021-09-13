Сегодня, 13 сентября, в связи с протечкой в сетях водопровода по адресу Орджоникидзе, 2а, в некоторых домах Заводского района Саратова отключили холодную воду, сообщает КВС.

Это дома 2б и 2г по ул. Орджоникидзе. Вернуть воду планируют в 20:00.