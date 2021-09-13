Домой Горячая линия ЖКХ В Заводском районе Саратова отключили холодную воду Горячая линия ЖКХРубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Заводском районе Саратова отключили холодную воду По Новости Саратова - 13.09.2021 82 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 13 сентября, в связи с протечкой в сетях водопровода по адресу Орджоникидзе, 2а, в некоторых домах Заводского района Саратова отключили холодную воду, сообщает КВС. Это дома 2б и 2г по ул. Орджоникидзе. Вернуть воду планируют в 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Новые дороги, скверы, детский сад: жителям «Пролетарки» и «Лопатиной горы» презентовали предпроект благоустройства микрорайонов Пришедший в гости Балаковец сжег квартиру хозяйки в Саратовской области Продажа Дома художника в Саратове: Возбуждено уголовное дело ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Новые дороги, скверы, детский сад: жителям «Пролетарки» и «Лопатиной горы» презентовали... Новости Саратова - 13.09.2021 0 Депутат областной думы Андрей Воробьев вместе с мэром Саратова Михаилом Исаевым презентовали жителям микрорайонов «Лопатина гора» и «Пролетарский»в Заводском районе предпроект по благоустройству территории. Глава... Пришедший в гости Балаковец сжег квартиру хозяйки в Саратовской области 13.09.2021 Продажа Дома художника в Саратове: Возбуждено уголовное дело 13.09.2021 В Саратовской области сгорел частный дом 13.09.2021 Ушел из жизни профессор СГЮА Н.М. Конин 13.09.2021