Глава города Михаил Исаев оценил начало работ по строительству дома для переселенцев из ветхого жилья.

По информации горадминистрации, здание возводится в Заводском районе на 5-ом Динамовском проезде. Замглавы администрации по строительству Ирина Солошенко рассказала, что это будет 10-этажный дом на 162 квартиры.

— В новое здание планируется переселить 306 саратовцев, которые сейчас живут в аварийных помещениях, — добавила чиновница.

Сейчас на месте будущего жилого дома на 70 процентов выработан котлован и ведутся работы по сборке установки для погружения свай.

Генподрядчиком была выбрана организация АО «Саратовоблжилстрой». Её руководитель Леонид Писной продемонстрировал Исаеву дорожную карту объекта с планом развития территории, будущих квартир и благоустройства.

Мэр отметил, что планируется возведение нескольких таких домов в разных точках города.

— На сегодняшний день эта стройплощадка, этот котлован – первый многоквартирный дом. По другим объектам идет проектирование, проводятся работы по квадратуре 1, 2, 3-комнатных квартир, — сказал Исаев.