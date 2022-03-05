Следователями проводится доследственная проверка по факту смерти 31-летнего мужчины в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Сегодня днем, 5 марта, в доме по Ново-Астраханскому шоссе было обнаружено тело 31-летнего хозяина квартиры.

Специалистами обнаружены признаки насильственной смерти — колотые ранения в области тела и головы.

Для установления причины смерти назначено судебно-медицинское исследование.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лицо, причинившее мужчине травмы.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.