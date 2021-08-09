Домой Рубрики Новости Саратова В Заводском районе Саратова отключили холодную воду РубрикиНовости СаратоваПроисшествия В Заводском районе Саратова отключили холодную воду По Новости Саратова - 09.08.2021 71 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber На проспекте Энтузиастов произошла авария, из-за ремонта которой холодную воду временно отключили, сообщает пресс-служба ООО «КВС» Без холодной воды остались улицы Ленинградская и Вологодская. Вернуть ее планируют в районе 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Скончался саратовский писатель Юрий Никитин В ДТП в Саратове получила травмы несовершеннолетняя девочка Еще 17 жителей Саратовской области скончались от коронавируса ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Скончался саратовский писатель Юрий Никитин Новости Саратова - 09.08.2021 0 В Саратове умер писатель Юрий Никитин, сообщает пресс-служба министерства культуры Саратовской области. Юрий родился в 1935 году в Ленинграде, но всегда считал себя коренным саратовцем,поскольку... В ДТП в Саратове получила травмы несовершеннолетняя девочка 09.08.2021 Еще 17 жителей Саратовской области скончались от коронавируса 09.08.2021 Коронавирусные ограничения продлили в Саратовской области до 21 августа 09.08.2021 Конструктор пакетного предложения от «Ростелекома»: теперь каждый может создать свой идеальный... 09.08.2021