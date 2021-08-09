На проспекте Энтузиастов произошла авария, из-за ремонта которой холодную воду временно отключили, сообщает пресс-служба ООО «КВС»

Без холодной воды остались улицы Ленинградская и Вологодская. Вернуть ее планируют в районе 20:00.

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