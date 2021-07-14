В Заводском районе Саратова открылся приют для бездомных животных. О этом сообщили помощники председателя госдумы Вячеслава Володина в Telegram.

Местные жители обращались к политику за помощью. Они жаловались, что на улицах города много собак. Строить приют начали по инициативе федерального политика после его встречи с зоозащитниками.

Приют рассчитан на 400 животных. Там есть административно-бытовой корпус с ветеринарным и карантинным блоками, отдельные вольеры с навесами, помещения для содержания животных. Сотрудники приюта будут отдавать питомцев в добрые руки.

Депутат Саратовской областной думы от «Единой России» Андрей Воробьев отметил, что в Заводском районе нужно еще несколько таких приютов.

— Проблема с бездомными собаками приобрела серьезный масштаб. Жители постоянно обращаются ко мне в приемную с жалобами, есть пострадавшие, в том числе дети! Практика, когда собак отлавливают, стерилизуют, чипируют и потом снова выпускают, проблему не снимает. Людям же не важно, какая собака его укусит — чипированная или нет. Бездомных собак на улицах города в принципе быть не должно. Выход тут один — плотное взаимодействие города с общественными организациями, волонтерами, благотворительными фондами, которые способны обеспечить ресурсом и кадрами функционирование приютов для бездомных животных — чтобы собаки жили там постоянно своей счастливой собачьей жизнью, чтобы у них был корм, уход, ветеринарная помощь. И таких приютов как этот в Заводском нам нужно еще несколько — важно, чтобы инициатива Вячеслава Володина развивалась на местах, масштабировалась дальше, — отметил он.