В этом году в Заводском районе Саратова ремонтируются самые проблемные тротуары в рамках благотворительного проекта Вячеслава Володина. Депутат Госдумы Николай Панков вместе с общественным советом осмотрели, как идет ремонт на ул. Чернышевского. Это один из тех участков, которые просили проверить жители района, обратившиеся к Николаю Панкову в социальных сетях.

Микрорайон «Улеши» – густонаселенный, здесь расположены школа, два детских сада, почтовое отделение, станция скорой помощи, крупные торговые центры. А сама ул. Чернышевского – одна из главных в городе, поэтому общественный совет предложил включить тротуары на ней в число тех, что будут отремонтированы в первую очередь. В целом проект председателя Госдумы Вячеслава Володина рассчитан на три года.

В настоящее время готово щебеночное основание тротуара, идет укладка асфальтового покрытия. Работы должны завершиться до конца мая. Николай Панков напомнил представителям районной администрации и подрядчикам о том, что за качество работ они несут личную ответственность перед тысячами жителей.

Не так давно на тротуаре на  Чернышевского уже пришлось менять только что уложенный асфальт, на других улицах тоже были выявлены несоответствия государственным стандартам. Тогда лишился своего поста глава района, и это, считаю, справедливое решение главы Саратова Михаила Исаева. Нельзя доверять реализацию важных для людей проектов тем, кто не контролирует процесс и соблюдение графика, допускает систематические нарушения. Благодаря Вячеславу Володину, впервые за десятки лет у Саратова есть возможность привести тротуары в порядок, и эту возможность надо использовать максимально эффективно. Новые пешеходные дорожки должны быть качественными и прослужить много лет. И всегда надо думать об удобстве и безопасности пешеходов, не вскрывать тротуар сразу на всем протяжении, а делать поэтапно, – подчеркнул Панков.

Кроме того, напомнил депутат, в промышленном Заводском районе особенно важно восполнять ущерб, нанесенный зеленому массиву сносом старых деревьев. Об этом сказал и житель микрорайона Руслан Давыдов, пришедший на встречу. Николай Панков поблагодарил его за активность и предложил войти в общественный совет проекта. По словам депутата, работа должна быть принята у подрядчика и оплачена только если она полностью устраивает жителей.

В социальных сетях часто получаю жалобы от жителей на вырубку и варварскую опиловку деревьев: на Крымском проезде, Тульской, Орджоникидзе и других. Когда будете принимать решение, где высаживать новые деревья, обязательно учтите пожелания людей, – сказал Панков.

По словам члена общественного совета проекта в Заводском районе, заведующей детским садом №247 Светланы Зарьянцевой, после замечаний подрядчику должен быть устранен еще ряд недочетов.

Было предложение от общественного совета – занизить бордюры рядом с остановками общественного транспорта для удобства пассажиров, проверить, чтобы крышки канализационных колодцев не выступали над уровнем асфальта. Наши требования выполняются – при реализации проектов Вячеслава Викторовича Володина решающий голос всегда за людьми, – отметила Светлана Зарьянцева.

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