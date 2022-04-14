Сегодня, 14 апреля, более 10 улиц в Заводском районе Саратова остались без воды из-за повреждения на городском водопроводе по улице Крымской, 11. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «КВС».

Ограничено холодное водоснабжение абонентов улиц: Крымская, Крымский пр., Крымский туп., Вадима Прелатова, Марины Расковой, Ново-Астраханское ш., 60, 62, пр. Энтузиастов, 61б, 61в, 60-88а (четные номера домов), Васильковская, Ленинградская, Вологодская, Верхоянская, Азина, 1-21 (нечетные номера домов); Чихарева; 1-й Аэродромный пр.

Устранить неполадки обещают до 20:00.