В Саратове завтра, 28 октября, ожидается масштабное отключение воды. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС».

В Заводском районе воды не будет с 5 утра до 12 ночи.

На время отключение жителям привезут питьевую воду по следующему графику:

10.00 – 12.00 – Заречная, 2д;

10.00 – 12.00 – Брянская, 9;

12.00 – 14.00 – Азина, 28а;

12.00 – 14.00 – Ново-Крекингская, 18;

14.00 – 15.00 – Тульская, 1;

14.00 – 15.00 – Лесная, 1;

15.00 – 16.00 – Парковая, 42;

15.00 – 16.00 – Санаторный проезд, 7;

16.00 – 17.00 – Азина, 26б.