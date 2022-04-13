В Заводском районе неизвестные похитили гараж вместе с автомобильными шинами и запчастями, спилив металлическую конструкцию. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Саратову.

По словам пострадавшей местной жительницы, сумма ущерба составила 162,2 тысячи рублей. По случаю возбуждено уголовное дело.

Позже сотрудники полиции задержали двух саратовцев: 21-летнего молодого человека и его 44-летнего знакомого. По их словам, увидев заброшенный гараж, они вывезли его с помощью спецтранспорта и сдали в два пункта приема металлолома.

С мужчин взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении.