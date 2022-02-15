Житель Заводского района Саратова обратился в полицию с заявлением о краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

По словам 79-летнего мужчины, неизвестные совершили кражу металлического контейнера-гаража с улицы Огородная. Пенсионер оценил похищенное имущество в 45 тысяч рублей. По данному факту возбудили дело.

38-летний безработный подозреваемый пояснил, что вызвал на место грузовой автомобиль, распилил чужое имущество, выдав его за свое, и продал за 21 900 рублей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.