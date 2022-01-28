В Заводском районе Саратова полицейскими раскрыта кража пожарных гидрантов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Саратову.

Сообщение о пропаже имущества стоимостью 18 720 рублей поступило от инженера управляющей компании многоквартирного дома. По его словам, кража 16 пожарных гидрантов была совершена накануне, 27 января, неизвестными из подъезда дома по 5-му Динамовскому проезду.

В этот же день доставили в районный отдел 38-летнего подозреваемого. Мужчина, ранее привлекаемый к уголовной ответственности, признался в содеянном. При обыске у него было обнаружено и изъято три пожарных гидранта. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.