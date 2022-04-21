В Заводском районе ремонт тротуаров начат на 10 объектах из 40. Об этом сообщил глава районной администрации Андрей Марусов.

В этом году на территории Заводского и Кировского районов завершат реконструкцию пешеходных дорожек. В прошлом году данные работы завершились в четырех районах города. Реализация проекта проводилась при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Марусов также отметил, что в ремонте тротуаров задействовано пять подрядных организаций. Им предстоит обновить 52,5 тысяч квадратных метров пешеходных зон.