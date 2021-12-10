Сегодня, 10 декабря, житель Заводского района, следуя по лесопосадкам обнаружил на участке местности на удалении около 300 метров от частного сектора по 3-му Назаровскому проезду Саратова тело мужчины, о чем сообщил в полицию. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Следователем проведен осмотр места происшествия и тела мужчины. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не обнаружено. На вид мужчине около 55 лет, его личность устанавливается.

Обстоятельства произошедшего выясняются.