В Заводском районе Саратова в четверг 10 марта временно ограничат движение автотранспорта сразу на трех железнодорожных переездах.

Как сообщили в пресс-службе ПривЖД, в 20.30 закроют переезд в поселке Князевка на выезд с 1-го Князевского проезда к Волге. Откроют движение здесь только в пятницу 11 марта в 19.30.

Одновременно с 1-м князевским закроется для машин и железнодорожный переезд на пятом километре перегона Князевка — Саратов-3 (улица Томская). Пересечь его на машине можно будет с 10.30 11 марта.

10 марта в 20.30 будет остановлено движение по переезду на седьмом километре перегона Нефтяная-Багаевка (дорога на деревню Трещиха). Воспользоваться им автомобилисты смогут с 0.10 все той же пятницы 11 марта.

Уточняется, что объезд на время перекрытия путей возможен через железнодорожный переезд на 9 км перегона Нефтяная — Багаевка в районе поселка Водник. Граждан просят заранее планировать свои маршруты с учётом вышеперечисленных обстоятельств.