В связи с ремонтными работами на сетях водопровода по адресу 8 линия, 1 г, сегодня, 11 ноября, в домах Заводского района отключили холодную воду.

Под отключение попали дома посёлка Юриш, кроме Новой 9 линии. Вернуть воду обещают к 12:00.