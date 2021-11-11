Домой Рубрики Новости Саратова В Заводском районе Саратова отключили холодную воду РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Заводском районе Саратова отключили холодную воду По Новости Саратова - 11.11.2021 80 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В связи с ремонтными работами на сетях водопровода по адресу 8 линия, 1 г, сегодня, 11 ноября, в домах Заводского района отключили холодную воду. Под отключение попали дома посёлка Юриш, кроме Новой 9 линии. Вернуть воду обещают к 12:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Предоставившего видео пыток из саратовской колонии программиста пытались осудить В трех районах Саратова перекрыли холодную воду Жителя Самары арестовали за взятку сотруднику Ростехнадзора в Саратове ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Предоставившего видео пыток из саратовской колонии программиста пытались осудить Новости Саратова - 11.11.2021 0 Уголовному делу на предоставившего видео пыток в колонии программиста не дали ход. На программиста, предоставившего видеозаписи с пытками в тюремной больнице попытались завести уголовное дело. Это... В трех районах Саратова перекрыли холодную воду 11.11.2021 Жителя Самары арестовали за взятку сотруднику Ростехнадзора в Саратове 11.11.2021 В Саратовской области корнавирусом заразились еще 645 человек 11.11.2021 Парламентарии усомнились в достоверности декларации саратовского депутата Курихина 11.11.2021