Домой Рубрики Новости Саратова В Заводском районе Саратова отключили холодную воду РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Заводском районе Саратова отключили холодную воду По Новости Саратова - 04.12.2021 64 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 4 ноября, в некоторых домах Заводского района отключили холодную воду, сообщает КВС. Под отключение попали жители поселка Князевка, а также дома 6, 8, 10 по улице Брянская и дом 60 по проспекту Энтузиастов. Включить воду обещают к 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Елена Налимова: Триумфальная афера в Саратове Депутат Госдумы Николай Панков принимает участие XX съезде ЕР Напуганный злоумышленниками житель Саратовской области лишился 870 тысяч рублей ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Заводском районе Саратова отключили холодную воду Новости Саратова - 04.12.2021 0 Сегодня, 4 ноября, в некоторых домах Заводского района отключили холодную воду, сообщает КВС. Под отключение попали жители поселка Князевка, а также дома 6, 8, 10... Елена Налимова: Триумфальная афера в Саратове 04.12.2021 Депутат Госдумы Николай Панков принимает участие XX съезде ЕР 04.12.2021 Напуганный злоумышленниками житель Саратовской области лишился 870 тысяч рублей 04.12.2021 Водитель грузовика госпитализирован после столкновения с легковушкой в Саратовской области 04.12.2021