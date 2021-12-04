Сегодня, 4 ноября, в некоторых домах Заводского района отключили холодную воду, сообщает КВС.

Под отключение попали жители поселка Князевка, а также дома 6, 8, 10 по улице Брянская и дом 60 по проспекту Энтузиастов.

Включить воду обещают к 20:00.