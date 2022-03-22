Администрация Заводского района ответила на критическую публикацию о нападении бездомной собаки на 13-летнего мальчика.

По словам ведомства, в феврале этого года с подрядными организациями заключены муниципальные контракты по обращению с животными без владельцев. За это время в Заводском районе отловлено 122 собаки.

Заявка на отлов по адресу: улица Тульская, 27 принята и взята на контроль.

Напомним, что это далеко не первый случай нападения бродячих собак. За текущий месяц подобные случаи участились. Чаще всего нападения происходят в Заводском и Ленинском районах.