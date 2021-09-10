В Заводском районе города Саратова планируется строительство многоквартирного дома. МКУ «Капитальное строительство» ищет подрядчика для соответствующих работ.

Проектируемый дом будет возведен в квадрате улиц Азина, Ново-Крекингский проезд, Южно-Зеленая и Брянская. Сейчас на месте будущего дома свален строительный мусор, который надо расчистить перед строительством.

Это будет панельный двухсекционный дом, высотой 28,91 метров с техническим подпольем на первом этаже. На строительство дома заложено 148 миллионов рублей, работы должны быть завершены к 20.12.2021. Заявка размещена на сайте госзакупок.