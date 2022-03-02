В Заводском районе задержан саратовец, подозреваемый в краже товара из гипермаркета. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Саратовской области.

Сотрудники Росгвардии получили сигнал, что в гипермаркете на улице Орджоникидзе украден строительный инструмент. Правоохранители сразу выехали на место и задержали 27-летнего мужчину. Тот признал свою вину.

Как оказалось, он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Виновного передали сотрудникам полиции.

По случаю возбуждено уголовное дело.