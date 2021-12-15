Домой Рубрики Новости Саратова В Заводском районе Саратова сгорел частный дом РубрикиНовости СаратоваПроисшествия В Заводском районе Саратова сгорел частный дом По Новости Саратова - 15.12.2021 78 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня в 4:40 в Заводском районе Саратова на Лесопильной улице сгорел частный дом. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Полыхали вещи в ванной на площади в один квадратный метр. Его ликвидировали три пожарных расчета. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Предприниматели могут получить бесплатные консультации по SMM и продвижению Маргарита Симоньян: Губернаторам должно перепадать от борьбы с контрафактом Саратовчанку будут судить за смерть школьника от упавшей сосульки ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Предприниматели могут получить бесплатные консультации по SMM и продвижению Новости Саратова - 15.12.2021 0 Центр предпринимателя «Мой бизнес» продолжает оказывать услугу бесплатных консультаций по одному из самых сложных направлений в ведения бизнеса – SMM и продвижению в интернете. Консультации... Маргарита Симоньян: Губернаторам должно перепадать от борьбы с контрафактом 15.12.2021 Саратовчанку будут судить за смерть школьника от упавшей сосульки 15.12.2021 В Саратов прибыло еще 9 новых «Адмиралов» 15.12.2021 Девушка пострадала в опрокинувшейся в кювет «Toyota» под Саратовом 15.12.2021