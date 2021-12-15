Сегодня в 4:40 в Заводском районе Саратова на Лесопильной улице сгорел частный дом. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Полыхали вещи в ванной на площади в один квадратный метр.

Его ликвидировали три пожарных расчета.