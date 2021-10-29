Накануне, 28 октября, пожарным в Саратове поступил сигнал о возгорании в Заводском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

На открытой площадке на 5-ом Нагорном проезде горел автомобиль «ВАЗ-2104». На тушение выезжал один пожарный расчет.