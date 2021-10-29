Домой Рубрики Новости Саратова В Заводском районе Саратова сгорела отечественная легковушка РубрикиНовости Саратова В Заводском районе Саратова сгорела отечественная легковушка По Новости Саратова - 29.10.2021 48 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Накануне, 28 октября, пожарным в Саратове поступил сигнал о возгорании в Заводском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. На открытой площадке на 5-ом Нагорном проезде горел автомобиль «ВАЗ-2104». На тушение выезжал один пожарный расчет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Володин: «Нам важно сохранить Саратовский институт стекла, сберечь коллектив» Досрочную выписку ковид-больных в Балашове прокомментировали в минздраве: «Мы готовы разобраться» Три гаража и голубятня вспыхнули в Саратове ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Негативное влияние на экологию снижается на полигоне Приволжской железной дороги Новости Саратова - 29.10.2021 0 На Приволжской магистрали реализуется комплекс мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Благодаря проведённой работе за 9 месяцев 2021 года структурные подразделения в границах... Более 2,7 тысяч забытых вещей возвращено пассажирам в январе-сентябре 29.10.2021 Володин: «Нам важно сохранить Саратовский институт стекла, сберечь коллектив» 29.10.2021 Преподаватель ПИУ РАНХиГС вошла в ТОП-30 экспертов всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» 29.10.2021 Досрочную выписку ковид-больных в Балашове прокомментировали в минздраве: «Мы готовы разобраться» 29.10.2021