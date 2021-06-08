Вчера, 7 июня, в Заводском районе Саратова на Кавказской улице 30 с качелей упала девочка.

Из-за поломки конструкции ребенок упал и сломал себе кость предплечья.

Чиновники из местной администраций отреагировали на этот случай. Они сообщили интернет-изданию «Новости Саратова», что площадка установлена в границах участка, образованного под многоквартирным домом. Она не соответствует требованиям безопасности и национальных стандартов.

Поэтому управляющую компанию обязали в срочном порядке демонтировать качели.