В Саратове снесут три дома-памятника в Заводском районе. Соответствующие распоряжения подписал мэр Саратова Михаил Исаев.

Под снос попали дома №78 и 80 по проспекту Энтузиастов и дом №47 по Ново-Астраханскому шоссе. Ранее они считались памятниками, но в 2019 году с них сняли это статус. На данный момент они числятся в реестре, как жилые дома.

Здания были признаны аварийным несколько лет назад. Ранее администрация города хотела реставрировать их, но сейчас они подлежат сносу.

Это не единственные архитектурные памятники Саратова, которым угрожает снос. Напомним, что в администрации Саратова всерьез заговорили о сносе здания гостиницы «Россия».