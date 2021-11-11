Сегодня,11 ноября, в подъезде девятиэтажного дома по улице Чернышевского в Заводском районе Саратова на лестничной площадке между пятым и шестым этажами жильцами обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Личность мужчины установлена. Им оказался 34-летний местный житель. В ходе осмотра на лице, груди и животе мужчины выявлены кровоподтеки, а также рана и ссадины на кистях рук.

Для установления точной причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование. Обстоятельства выясняются.