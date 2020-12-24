Из-за работ на новом трубопроводе Заводской район Саратова завтра, 25 декабря, останется без воды, сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Для ввода в эксплуатацию нового водопровода диаметром полметра по 1-ой Пионерской и 4-му Нагорному проезду завтра, 25 декабря, с 5:00 до полуночи будет ограничено холодное водоснабжение следующих абонентов: 1-ая Пионерская, 21/25,28А,30А,36/44; 2-ая Пионерская, 30/36; Ново-Астраханское шоссе, 41,41А,45,47,55; Огородная, 36/42; Пролетарская, 8; 3-я Нагорная/Ново-Астраханская, 16А; 4-ая Нагорная, 8; Ново-Астраханская, 14, 16/20,22/26,28,30,37/43,37/43А,37А,43,45,45/53,47,49,51,61/67, 61/67А.

А так же: частный сектор по улицам 1-й Нагорный проезд и улица 1-я Пионерская; 2-й Нагорный проезд и улица 2-я Пионерская; 3-й Нагорный проезд и улица 4-й Нагорный проезд и улица; 5-й Нагорный проезд; 8-й Артельный пр.; Ново-Астраханская; Пролетарская.

Все улицы ограничены 8-м Артельным проездом, Ново-Астраханским шоссе, 5-м Нагорным проездом, улица 2-ая Пионерская.